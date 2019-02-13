البرلمان الأفريقي يدعم جهود رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أكد برلمان عموم إفريقيا دعمه لمطلب السودان العادل برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب كي يستطيع تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضي قدماً في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوداني.

وأشار جمال بوراس نائب رئيس برلمان عموم إفريقيا خلال اجتماعات البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جهود البرلمان الإفريقي والمرافعة من أجل رفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان جراء تبعات ذلك القرار وانعكاساته .

واستعرض بوراس حسب (smc) المبادرات المشهودة التي بذلها السودان في مجال مكافحة الإرهاب ورعاية السلام والجهود الواضحة بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي وصفها بالإيجابية والداعمة لمساندة المطلب العادل للسودان السودان، مؤكدا دعم البرلمان الأفريقي لمخرجات جلسة البرلمان العربي في هذا المسعى وتحقيقه .

وكان جمال بوراس قد عقد لقاءا تشاوريا مع رئيس المجلس الوطني د. ابراهيم أحمد عمر قبل الجلسة الرسمية للبرلمان العربي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)