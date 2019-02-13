خطة لزراعة 1,4 مليون فدان للموسم القادم بالجزيرة

دعا والي ولاية الجزيرة د. محمد طاهر أيلا، وزارة الموارد المائية والري والكهرباء لمضاعفة الجهود في تجويد وتحسين خدمات الري باختيار شركات ذات كفاءة وإمكانات عالية لمعالجة كافة مشاكل الري بمشروع الجزيرة وإزالة الحشائش والأطماء.

وشدد أيلا لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالولاية، الأربعاء، بأمانة حكومة الولاية بمدني على ضرورة تحديد الحاجة الفعلية من الخيش لمقابلة احتياجات حصاد محصولات العروة الشتوية بمشروع الجزيرة وحصر الموجود من الخيش.

من جانبه، أعلن م. عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة، أن الموسم الزراعي 2018- 2019 شهد زراعة 1,2 مليون فدان بمحاصيل العروة الصيفية والشتوية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة والتوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية.

وأعلن سمساعة، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن جملة مساحات العروة الصيفية بلغت 659,9 ألف فدان، منها 172,4 ألف فدان فول سوداني، و300,5 ألف فدان ذرة، و23,5 ألف فدان جنائن وخضروات ومحاصيل أخرى، فيما بلغت جملة مساحات محاصيل العروة الشتوية 524,3 ألف فدان، منها 372,053 قمحاً، و68,2 ألف فدان بقوليات وبصل وخضروات شتوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)