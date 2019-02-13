فورد الأمريكية تستعد للخروج من بريطانيا بسبب بريكست

قال مصدر مطلع، إن "فورد موتور" الأمريكية لصناعة السيارات أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أثناء مؤتمر بالهاتف يوم الثلاثاء، أنها ربما تنقل بعض أنشطتها الإنتاجية إلى خارج بريطانيا بسبب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر، الذي طلب حجب هويته، أن فورد، أبلغت ماي بأنها ربما تضطر لاستخدام مواقع بديلة خارج بريطانيا.

كانت صحيفة "التايمز" أوردت في وقت سابق، أن فورد، أخطرت ماي بأنها تُسرع وتيرة الاستعداد لنقل أنشطة إنتاج إلى خارج البلاد.

وفي الشهر الماضي، قالت فورد، التي تدير مصنعين للمحركات في بريطانيا، إنها تواجه فاتورة تصل إلى مليار دولار إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويعمل لدى فورد في بريطانيا نحو 13 ألف موظف.

وحذرت شركات صناعة سيارات ومصنعون آخرون من تداعيات انفصال بريطانيا دون اتفاق، بما في ذلك ارتفاع الرسوم، واضطراب سلاسل الإمدادات، وتهديد الوظائف.

ومن المقرر أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.

وقالت فورد في بيان، إنها حثت الحكومة والبرلمان مراراً على تجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأضافت شركة صناعة السيارات، "مثل هذا الوضع سيكون كارثياً لقطاع السيارات في المملكة المتحدة وعلى تصنيع فورد في البلاد"، قائلةً: "سنتخذ أي إجراء ضروري للحفاظ على تنافسية أنشطتنا الأوروبية".