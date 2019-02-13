السعودية: 60 مليون دولار لميزانية السلطة الفلسطينية

أعلن السفير السعودي لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة النقلي، تحويل الصندوق السعودي للتنمية 60 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، مساهمةً شهريةً من المملكة في دعم موازنة السلطة الفلسطينية، بين نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير الماضي.
وأوضح السفير النقلي أن المساهمة تأتي في إطار دعم السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والإنسانية.
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