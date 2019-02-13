نقد الله: المعارضة موحدة خلف الشارع لاسقاط حكم البشير

أكدت ممثلة تحالف نداء السودان، الدكتورة سارة نقد الله، أن المعارضة السودانية موحدة ومتحدة خلف مطالب الشعب لاسقاط نظام الرئيس عمر البشير، مشددة على دعمها ومشاركتها للحراك في الشارع حتى تحقق اهدافه كاملة.

وأضافت في مؤتمر صحافي للقوى الموقعة على اعلان "الحرية والتغيير"، اليوم الاربعاء، بدار حزب الأمة بامدرمان، أن الشرعية الآن للشارع السوداني، ولاصوت يعلو فوق اردة الشعب.

وقالت نقد الله التي تشغل منصب الأمينة العامة لحزب الأمة، الى أن النظام فقد البوصلة والشرعية، وليس له مايقدمه سوى قتل المتظاهرين.

وأشارت الى أن احزاب المعارضة متفقة على اعلان (الحرية والتغيير)، وتعمل تطويره لميثاق قومي اساسه ازاحة حكومة البشير، ويضع معالجات إسعافية وعاجلة للاقتصاد، ينهي الحرب ويحقق السلام.

وقالت نقد الله، على كل اصحاب المبادرات دعم الحراك في الشارع، والانخراط في إعلان (الحرية والتغيير)، كمدخل لاسقاط النظام كاملاً وليس تغيير للاشخاص.

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وأكدت أن الثورة سودانية صرفة لاتدخل دولي فيها، والتحدي الذي يواجه المعارضة تعزيز هذه المكاسب حتى لايعمل النظام على اجهاض الثورة.

وطالبت ممثلة نداء السودان، منظمات حقوق الانسان الدولية بتحمل مسؤولياتها في اجراء تحقيقات عاجلة في جرائم النظام وفضح انتهاكاته لحقوق الانسان.

وقالت نقد الله، "نؤكد لكل اصدقائنا في المجتمع الاقليمي والدولي، ان الشعب السوداني، قادرعلى تحقيق تطلعاته في الحرية والتغيير".