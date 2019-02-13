الهلال يُحزن عشاقه ويخسر بهدفين لهدف من ناكانا الزامبي

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الخليج 365 :

خسر الهلال من ناكانا الزامبي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم بزامبيا في الجولة الثانية لبطولة الكونفدرالية بهذه النتيجة ارتفع ناكانا الى ثلاث نقاط وتجمد الهلال في ثلاث نقاط.. سجل للهلال وليد الشعلة ولناكانا اللاعب كمبابا هدفي اللقاء

الشوط الاول

انطلق سريعا من جانب الفريقين وقاد فيه الفريق الزامبي هجمة خطيرة ابطل مفعولها الهلال سرعان ما رد الازرق بهجمة متحركة عبر اللاعب شيبوب لكن الدفاع كان متفطنا

حاول اصحاب الارض مباغتت الهلال الذي لعب باسلوب هجومي واضح لكنه فشل طوال زمن الجزء الاول من اللقاء الذي اتسم بالسرعة والتحول الهجومي من الفريقين

هدف أول

فاجأ الهلال خصمه الزامبي بهدف سريع احرزه اللاعب وليد الشعلة من تسديدة قوية اخترقت الشباك الزامبية وفشلت معها محاولات الحارس لتسكن الشباك هدفا اولا للهلال في الدقيقة السابعة من الحصة الأولي والذي رمي بكلياته هجوما لأجل تحقيق الفوز في مواجهة اليوم

جدد الهلال طلعاته الهجومية وكاد أن يضيف هدفا ثانيا لولا تدخل الدفاع وذلك لقتل المواجهة تماما .

برونا كامبابا يحرز هدف التعادل

بعد دقيقتين فقط أحرز اللاعب برونا كامبابا هدف التعادل لفريق ناكانا الزامبي في الدقيقة 14 من الحصة الأولى

انحصر اللعب في الجزء الثاني من الشوط الأول وبعد مرور 17 دقيقة تحول كامل للهجوم للفريق الزامبي بعد ان تقدم الهلال الذي عاد سريعا للدفاع دون مبرر

لعب الفريق الزامبي بعنف من اجل استخلاص الكرات مما توجب على الحكم بالتدخل لإيقاف اللعب العنيف لفريق ناكانا

عاد الفريق الزامبي إلى الإرسال الطويل للوصول الى شباك الهلال إلا أن الزعفوري تفطن إلى الأمر وطالب اللاعبين باللعب أول بأول حتى لا يقع نجومه في هفوات تعرضه للخسارة.

نجح الحارس اليوغندي جمال سالم في استلام تسديدة قوية من كامبانا على دفعتين

أوقف دفاع الهلال الخطر على مرمي فريقه عبر اللاعب إيمانويل بتعطيله للاعب ناكانا ويحصل أصحاب الأرض على مخالفة نفذت أبعدها فارس عبد الله

عاد الهلال وعبر لاعبه إمبوبو قاد هجمة متحركة سريعة قابلها دفاع الفريق الزامبي بشراسة وأبعد الخطر عن مرمي فريقه

اجري مدرب الهلال تعديلاً بخروج اللاعب شيبوب ودخول اللاعب أبو عاقلة وذلك لتحسين وضعية الوسط.

أستعاد الفريق الزامبي الكرة ولكن لعبها طويلة للوصول الى شباك الهلال كانت مكشوفة بالنسبة للهلال

حصل اللاعب مؤمن عصام على بطاقة صفراء في الدقيقة 24 في مخالفة مع بوليا والتر.

تسلم الحارس جمال سالم كرة من أمام اللاعب كمبابا صاحب الهدف الأول لفريق ناكانا وهو في وضعية صعبة بعد ان لعب دور الليبرو في ظل غياب كامل لدفاع الهلال الذي انشغل بأحد الهجمات المرتدة على مرمي ناكانا لينقذ فريقه من هدف محقق.

اجري مدرب ناكانا تعديلا بخروج بيلي موانزا ودخل بوي للإصابة

أرسل اللاعب هيرسون سيشالا عكسية مثالية تسلمها الحارس اليوغندي جمال سالم

قاد اللاعب بوليا هجمة شرسة وراوغ ثلاثة من لاعبي الهلال وسدد في المرمي لكن لم يكن بالدقة والتركيز

في الدقائق الاخيرة من الحصة الاولي نشطت العاب الفريق الزامبي وهدد مرمي الهلال عبر اللاعب كمبابا الذي أطلق تسديدتين لكن جمال سالم انقذ الهلال من هدفين محققين في ظل غياب كامل لدفاع الهلال لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق

مع بداية الشوط الثاني حاول الهلال خطف هدف ثاني لكن دفاع الزامبي كان بالمرصاد

حصل الهلال على مخالفة نفذها اللاعب أبو عاقلة تمر إلى ضربة مرمي

حصل الفريق الزامبي على ركلة زاوية لم تنفذ بالدقة المطلوبة وتمر الى ضربة مرمي هلالية

خلص اللاعب كاجوا كرة خطيرة من أمام اللاعب وليد الشعلة

أرسل اللاعب مؤمن عصام عكسية مثالية قابلها ادريسا امبوبو لكنها تمر فوق العارضة في الدقيقة 25 من الشوط الثاني .

حصل اللاعب هارسون سيشالا على بطاقة لارتكابه مخالفة مع اللاعب أبو عاقلة

اجري مدرب الهلال تعديلا بخروج اللاعب وليد الشعلة ودخول محمد موسى الضي .

هدف ثاني لناكانا

سجل اللاعب رونالد كمبابا الهدف الثاني لناكانا في الدقيقة 26 من كرة خلف المدافعين بوي وايمانويل ليضع فريقه في المقدمة.

طالب الزعفوري لاعبي الهلال بالهدوء عقب الهدف الثاني وضرورة التركيز في صناعة الفرص والوصول إلى شباك ناكانا وتعديل النتيجة.

تواصل البحث الهلالي عن هدف ثاني وأرسل له اللاعب فارس كرة خلف المدافعين لم تجد المتابعة المثالية وتمر الكرة إلي ركلة زاوية.

انطلق اللاعب بشه الصغير بكرة من الوسط لكن هاريسون سيشالا أبعدها إلى جانبية يحصلها اللاعب الضي قبل أن تخرج وقاد عبرها هجمة يبعدها كمبابا العائد إلى الدفاع والذي انطلق بهجمة هو الآخر أبعدها جمال سالم قبل أن تصل إلى هاريسون بعد أن اصطدت في وجهه وتمر إلى ضربة مرمي .

حصل الهلال على ركلة زاوية في الدقيقة 42 نفذها اللاعب فارس قابلها الضي لكن الدفاع أبعدها يقود منها الهلال هجمة جديدة أبعدها مولينغو إلى وسط الملعب .

في الدقائق الأخيرة نشطت العاب الهلال بقية إدراك التعادل لكن فشلت لينتهي اللقاء بفوز ناكانا على الهلال بهدفين لهدف

وكانت جماهير الهلال تعول على اللاعبين في الخروج بنتيجة ايجابية للاحتفال بتأسيس نادي الهلال الذي يوافق اليوم الثالث عشر من فبراير من العام 1930 كنادي رائد للحركة الوطنية