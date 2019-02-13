شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تحدث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن طبيعة رؤيته للدول العربية مستثنيا سوريا من حديثه.

وفي تغريدة مثيرة للجدل نشرها الحساب الرسمي باسمه على تويتر، قال “نتنياهو” إن علاقة بلاده جيدة مع كل الدول العربية باستثناء سوريا.وأكد رئيس وزراء الاحتلال قبل مغادرته إلى مؤتمر الأمن والسلام في وارسو إن العلاقات مع الدول العربية “جيدة جدا وتتحسن طوال الوقت”.

وأضاف أن بلاده تعمل ضد إيران كل يوم بما في ذلك “الأمس”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد محادثات سرية مع ابن زايد.. هذا ما قاله نتنياهو عن الدول العربية واستثنى منها سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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