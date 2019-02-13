جمال ريان يُثير جنون الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وضع الإعلامي المعروف والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، شروطا لـ”رفع البلوك” عن حسابات الأمراء السعوديين الذين حظرهم عن حسابه بتويتر.

وطالب عدد من هؤلاء الأمراء على رأسهم عبدالرحمن بن مساعد وخالد بن عبدالله آل سعود في تغريدات حملت هجوما جديدا “ريان” برفع الحظر عنهم.!وقال جمال ريان في رسالة لهؤلاء الأمراء:”الى الأمراء السعوديين الذين حظرتهم: آداب الحوار يعطيكم الحق في انتقاد السياسات والأقوال والأفعال، ولا يعطيكم الحق في التهجم على الرموز والأشخاص ووصفهم بصفات بذيئة”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”قارعوا الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، بعد ذلك سوف ارفع البلوك عنكم “تغريدة “ريان” أثارت جنون عبدالرحمن بن مساعد ودفعته للرد قائلا:”لا غرابة في أن يكون هذا أقدم مذيعي الجزيرة فنهجهما واحد الكذب ببجاحة وبلا حياء

وتابع مهاجما “ريان” بما يكشف التأثير الكبير لتغريداته بالسعودية:” أريد مثالًا على بذاءتي المزعومة هو من اقتحم منشني مفتريًا علي بما لم أقله وحين ناقشته بمنطق وأعيته الحجة هرب يجر أذيال الخيبة عبر البلوك.. كل ما قلته عنه جمال رأيان لأنه يتبنى الرأي ونقيضه دون خجل..”وتحظى تغريدات الإعلامي جمال ريان بتفاعل واسع خاصة من قبل السعوديين، لكشفه حقائق عن نظام ابن سلمان القمعي لا يجرؤ الإعلام السعودي على مجرد التلميح لها ما جعله هدفا لأمراء آل سعود وأذرع ابن سلمان الإعلامية يهاجمونه ليل نهار ويشوهون سمعته بحزمة من الافتراءات والأكاذيب الممنهجة.

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