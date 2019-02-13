بنيامين نتنياهو يلتقى وزير دولة خليجية في وارسو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في العاصمة البولندية، وارسو، اجتماعا مع وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي.

وقال نتنياهو، في مستهل اللقاء:” يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى، القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان قابوس بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم، إنه يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به، أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل”.

وأضاف بحسب تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول:” أطراف كثيرة تحذو حذوكم، بما فيها أطراف تتواجد هنا في المؤتمر، أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع”.

من جهته، قال وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي:” هذه هي رؤية جديدة وهامة حول المستقبل، لقد عانت الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي، هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب”، بحسب البيان الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي، قد زار سلطنة عُمان نهاية شهر أكتوبر/تشرين اول 2018، حيث التقى السلطان قابوس.

ووصل نتنياهو الى وارسو، مساء أمس، للمشاركة في أعمال مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط بمشاركة دول عربية وغربية.

الاناضول