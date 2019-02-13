دولة أفريقية تناقش لإنشاء مشروع عملاق لإنتاج الكهرباء بدعم روسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير خارجية ليسوتو، ليسيغة ماكغوتي، أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مسألة إنشاء محطة ثانية لتوليد الطاقة الكهرومائية في بلاده.

وفي هذا الصدد قال ماكغوتي، خلال إيجاز صحفي عقب مباحثاته مع لافروف، اليوم الأربعاء 13 فبراير / شباط الجاري: “بلادنا تملك كميات كبيرة من المياه، ولذلك تحدثنا أيضا عن إمكانية إنشاء محطة أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية”.

وتابع: “سيكون بإمكاننا إنتاج الطاقة الكهربائية وتصديرها إلى جمهورية جنوب أفريقيا، لأن الماء مورد مهم تفتقر إليه جنوب أفريقيا”، مضيفا: “من هذا المنطلق ستعطي عملية التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع روسيا، لبلادنا الفرصة لفتح الأبواب أمام أنواع أخرى من الصادرات، وهذا هو بالذات ما ناقشناه اليوم مع لافروف”.

يذكر أنه يوجد في ليسوتو، محطة طاقة كهرومائية تعمل في سد كاتسا، الذي يعتبر الأعلى في أفريقيا، وتم إنشاء هذه المحطة في إطار مشروع ليسوتو المائي الجبلي، الذي يقتضي إنشاء عددا من المحطات الكهرومائية على مجاري الأنهار المحلية.

ودولة ليسوتو، هي مملكة غير ساحلية في جنوب القارة الأفريقية، وتقع داخل نطاق اتحاد جنوب أفريقيا.

سبوتنيك