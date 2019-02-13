الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية للقائمة السوداء لـ”تمويل الإرهاب”وغسل الأموال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها أضافت المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وتضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي: أفغانستان وساموا الأمريكية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وجوام والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس والجزر العذراء الأمريكية واليمن، وذلك بحسب بيان الاتحاد الأوروبي.

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