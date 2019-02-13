ألمانيا ترحب بشده للقرار إدراج السعودية على قائمة الدول التي تمويل الإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - ألمانيا الخليج 365: رحبت ألمانيا بقرار صدر ضد السعودية، من قبل الاتحاد الأوروبي.

رحب متحدث باسم وزارة المالية الألمانية بقرار إدراج السعودية على القائمة المالية السوداء للاتحاد الأوروبي؛ حسب ما نقلت “رويترز”.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها أضافت المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

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