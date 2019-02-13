سبت الشفوت احمر.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*مسيرتنا ببطولة العرب مرت بمراحل مختلفة

*عند موافقتنا علي المشاركة

*رفض الكثيرون منا تلك المشاركة

*استندوا علي سوء الحال الاداري وعدم الجاهزية الفنية للاعبين وضعف الجهاز الفني

*وكل ذلك خوفا من فضيحة تجلجل في السجل العربي للمريخ

*ثم تعامل الاغلبية مع المشاركة ببرود

*كان لقاء جيش سوريا بلبنان

*وكانت ساعة النصر بها

*وظن الاغلبية أن النصر مرده ضعف الجيش السوري

*وكان التأهل من قلعة الابطال بامدر

*لم يغير ذلك التأهل من رأي الغالبية المريخية

*فاعتقدوا ان قطار المريخ عربيا قد وصل لمحطته الاخيرة

*كيف لا والمريخ يقابل اتحاد الجزائر العريق

*كان اللقاء بقلعة البطولات بامدرمان

*شكلت المدرجات غيابا ملحوظا

*فليست عادتها في مثل هيك مباريات

*ان تأتي بهذه الاعداد المخجلة

*ولكن من اتي من الجمهور

*وضع بصمته المشرفة علي رباعية المريخ في الشباك الاتحادية

*هذه المرة كان التأهل من ارض الجزائر

*هذا التأهل لم يعيد الثقة في نفوس من فقدوها

*وكانت القناعة عندهم

*توقف القطار عند محطة المولودية العنيد

*فكان التعادل بطعم النصر علي ارض المليون شهيد

*ومع صافرة النهاية

*بدات الثقة تدب من جديد في نفوس بعض من فقدوها منذ ان بدات البطولة

*الآن هم يركبون قطار حتمية التأهل مع الشفوت الذين كانت ثقتهم كبيرة منذ ضربة البداية

*والقطار يسع الجميع

*حتي الذين لازالوا يفقدون الثقة

*يسعهم القطار اذا ارادوا الانضمام للركب

*كل تلك الانتصارات

*وكل ذلك الترقي

*والجمهور شبه غايب او مغيب

*تحققت تلك الانتصارات بفضل المجلس الذي اصر علي المشاركة

*وجدد الثقة في الجهاز الفني المتمكن برغم الضغوط عليه ليعفيه

*وكانت الانتصارات بفضل الاولاد الذين دافعوا عن الشعار بيقظة واستبسال برغم ظروف تأخر الاستحقاقات وتأرجح السدادات

*ولكنهم قدروا الظروف واحترموا الشعار وقاتلوا لاجل القلة الجماهيرية التي كانت تدعهمهم من داخل الاستاد

*الآن

*جاء دور الجمهور الغائب ليقود معركة التأهل لدور الاربعة من داخل الاستاد

*نجي كلنا

*اول شئ نعتذر

*ثم نشجع

*تشجيع مضاعف

*لنعوض غياباتنا الغير مبررة عن المدرجات طوال المسيرة العربية

*نجي كلنا كي ننتزع بطاقة التأهل للعب نهائي العرب

*نعم نهائي العرب

*فتخطي المولودية يقودنا للنهائي

*لان نجم تونس لن يقوي علينا

*لذا التأهل امام المولودية سيقودنا لنهائي العرب

*اربعة مليون دولار

*جرجير جد

*والغريبة لو شلنا الكاس

*اميرة قالت

*ووب علي

*المهم

*اذا اردنا البطولة

*فان الجماهير هي من يأتي بتلك البطولة

*لان النصر ينطلق من الحناجر

*نجي كلنا

*جميع تنظيماتنا الجماهيرية

*ناس

*لامجرد لافتات تعلق علي السياج

*كل التنظيمات دون فرز

*جميع الاولتراسات

*ياناس الجوارح

*يا اول اولتراس سوداني

*حوبتكم جات

*اولتراس اسود غيبتكم طولت

*اولمبيوس

*من متين بوصوكم؟؟؟

*الحصة وطن نعم

*والمريخ وطن

*والتأهل فكاك

*كلنا نجي

*بالذات الجماهير الماتابعه لتنظيم او اولتراس

*انتوا الاغلبية

*انتوا شفوت المعركة

*مريخاب العاصمة مامشحودين علي الحضور

*ومريخاب الولايات حوبتكم جات

*هي ايام لايجدي فيها جدل حول النظام الاساسي

*ولاتنفع فيها حرب قريش او مقتل اسد

*ولايغني عن جوع فيها ذكر ديون وعقوبات فيفا

*دي مواضيع استهلكت بمافيه الكفاية

*الحصة تأهل

*والجرس ضرب

*كلو زول يطلع كراسو ويورينا شطارتو

*ايها الناس

*مبادرة جار النبي جعلت من القلعة عروسا

*ايشي زينة

*ايشي مكياج

*ايشي فيشيال

*ايشي حمام مغربي

*ايشي ساونا

*ايشي فسخ ايشي جلخ

*القلعة عروس تنتظر الزفاف ليلة السبت

*عروس تنشد التأهل وتليق به

*نرفع القبعات ونظهر الصلعات لكل من شارك في هذا العمل العظيم

*حتي بياض الاكسبنده كان في السلك

*ابداااع ياشايقي حد الامتاع

*ايها الناس

*الحصة تأهل

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*العملة الجديدة

*تلاتة عوضية في اليوم مابتكفينا

*ده غير منصرفات الاسرة يا والينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كيلو البقر بعوضية اتنين باغة زيت صغير بي عوضية وكيلو زيت العربية بي عوضية والماهية الشهرية ستة عوضية غايتو جنس غايتو

والي لقاء

سلك