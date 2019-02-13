ثم من؟؟؟.. بقلم نادر التوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
(١)
تسخينة: و مهما تكن عند أمرئ من خليقة و إن خالها تخفى على الناس تعلم
ماذا يريد هؤلاء؟
و إلى متى يسدرون في غيهم؟؟
ما أن يلوح نجم الا شوهوه
و ما ان يبزغ حلم إلا وأدوه
ظاهرهم فيه الرحمة و باطنهم فيه العذاب
رحمة زايفة تدعى ان هدفها الاصلاح
و عذاب تسعر به نار حسدهم انفسهم اولا
حيث (لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله)
من أين يؤتى لهم بمجلس
و كل المجالس في نظرهم هواء و هراء؟
كيف السبيل إلى رضاهم و هم لا يرون في الوهاج شيئا جميلا؟؟؟
يتخيرون أسوا المواعيد لبث سمومهم و تقويض البنيان المرصوص
يحسبون أن تنميق عباراتهم و هندسة الفاظهم ستخدع من يقرأون لهم!
ربما.. كان هذا في الماضي
اما الآن و قد حصحص الحق فكلا
و حاشا
و هيهات و بعدا!
ما أتى مجلس إلا سلقوه و سلخوه و سحلوه
على الرغم من ان كل مجلس جديد يأت بالجديد المفيد (مع قصر اليد)
مجلس ود الحاج حفروا له و حفروا
حتى اذا صرح الرجل استلموا كلماته كصك ادانة
أتى بالجديد ففعل الترشيد و روض كل صاحب راس عنيد
و لكن:
لا ماء في الاستاد
اللاعبون مفلسون
المحترفون لم يستلموا حقوقهم
إلى آخر ذلك من (حفريات) و كلتشات
و بعده أتى ونسى و حاربوه أكثر
جاء بفكر وثاب و طرح جذاب
اجتذب الشركات و فعل دعم الأفراد و القروبات و اعاد اصدار الصحيفة و بادل من يختلفون معه الاحترام
ثم
لا ماء
…..
و الفلس يحيط بالنادي
و الحكومة لم تدعم ونسي
و الرجل يخرج من امام سطيف
ثم المراكشي فيفقد الابطال و التأهل لمجموعات الكونفدرالية في قمة قوة الزعيم
رغم انه نجح في التسجيلات باضافة عناصر مميزة و طموحة
ثم جاءت الانتخابات و توارى الكل
و تقدم سوداكال
و لانهم لا يعرفون أيفوز ام لا
فلم يبايعو و لم يناصبوا العداء و ظلوا بين بين
حتى اذا ما فاز الرجل
نظروا لجيبه
ككل رئيس
و ككل مجلس
و لما كان الرجل لديه بلاغات مثل رؤساء أندية أخرى يحكمون، فقد ظن و سولوا له انه سيخرج و يحكم و (يدفع)
بيد ان رياحه لم تأت بما يشتهي
حينها هاجموه و وصفوه بالسجين و المسجون
افلم تكونوا تعرفون حينما ترشح
و حينما تدافعت من ابناء المريخ الطعون؟
هل كنتم تعتقدون انه قادم من الحج او الأزهر؟
ثم لما لم يعجبكم هذا
قوضتم الديمقراطية
و تدخلت الحكومة
و ما كان يحق لها ان تتدخل
و تم تشكيل مجلس وفاقي
و توافق المجلس و اتفق وصفى النية لأجل المريخ
رغم انهم لو اصروا على حقهم لاطل شبح التجميد من جديد
و جاء محمد الشيخ لتذكرنا كثرة استقالاته و عوداته بسابقيه
فهل يا ترى يفعلون كل هذا لأجل جمال الوالي؟
يظهرون سوءات كل مجلس بينما يزجون بحسنات الوالي
و سيئاته عندهم مغفورة فيال سلبيتهم
الوالي لم يتقدم حين ترشح الناس
و استقال مرارا و تكرارا حين قدمه و زكاه الناس
و هو ايضا كما قال لي احد اصدقائه المقربين حينما سألته هل يفكر في العودة: كلا فالرجل (زهج و زهد)
و ما من شك أن الوالي قدم و بخاصة في البنيات التحتية و استجلاب النجوم (الذين لم يستفد منهم المريخ)
اما على مستوى فريق الكرة فقد سيطر الهلال على الممتاز
و حاول افريقيا
لكن بطل مانديلا لا يمثل الوصول للنهائي انجازا له مثل الآخرين..
و لكي يسمعك الناس يجب ان تكون عادلا في مدحك و قدحك
فالوالي اعطى لا ننكر
لكن له مثالب و مآخذ
و ما ظهور مطالبات اللاعبين و المدربين المتوالية الا بسببه
و ما تعرض المريخ لعقاب الفيفا الا بسببه
و في عهده حصل ما لم يفعله رئيس و لا مجلس قبله (بيع كاس السد) و لولا الخلاف لما عرف احد بهذا..
الوالي كان الداعم الاوحد و (الصراف الوالي) لانه اختار هذا
و من جاءوا من بعده فتحوا النفاجات للجمهور وللصفوة ليشاركوا باموالهم و اياديهم و افكارهم
الهذا يخش هؤلاء هذه المجالس؟؟
او في هذا ما يخيف ام ما يطمن على المريخ و مستقبل المريخ؟؟
المجلس الحالي يعمل في ظروف (مستحيلة)
و حق لكل مريخي مد يد العون
ان لم يكن بالمال فبالكلمة الطيبة
و المجلس أنجز مشروع (فضائية المريخ) و اذاعته بشراكة ذكية
و حقق نتائج جيدة عربيا
رغم انه اخفق ممتازيا و فرط في كاس في المتناول في الموسمين السابقين (الممتاز)
و حقق كاس السودان السابق
و حلحل مشكلات عدد كبير من اللاعبين المادية التي خلفتها المجالس السابقة..
(٢)
المريخ مواجه و مجابه بمباراة مصيرية
و قد ابلى حسنا في الذهاب في الجزائر
و أمامه خطوة لمواجهة النجم الساحلي
ثم الترقي للنهائي و حصد البطولة إن شاء الله
(إن تركوه)
و في البطولة حوافز ضخمة كلما ارتقى للامام
كما انها محفل تسويقي للاعبيه لدعم خزانة النادي
توقيتكم مرفوض
و غرضكم معلوم
و على المجلس و اللاعبين و الصفوة تفويت الفرصة على المتربصين..
و بالعضوية و صفاء النية يمكن ان تحل كل المشكلات و الديون
(٣)
في عهد ونسي عادت صحيفة المريخ اكثر ألقا
و عاد شغف الصفوة بها
غير أن بعض) ممن اوكل امرها اليهم فضلوا مصالحهم على مصالح الكيان
و الآن و كل المجالس بما فيها هذا تعاني من الهجوم المتواصل و تكسير المجاديف يجب أن تعود
و تباع بسعر اقل
و تنقل اخبار المريخ الحقيقية
و تنتقد المجلس بصدق للاصلاح لا للتشفي
و ستعود موردا ماليا ضخما و مدهشا
حتى في زمن الكساد هذا
و نحن جاهزون لنخرجها في ابهى حلة (و بالمجان) حتى تكون سيف المريخ ودرعه البتار بحق و حقيقة لكل من يتطاول..
تخريمة: اللهم أكفني شر أصدقائي، اما أعدائي فأنا كفيل بهم)
تسديدات
هم يعرفون انفسهم جيدا من هووا الاصطياد في المياه العكرة و هووا الوالي أكثر من المريخ و هووا في انظار جماهير المريخ..
تاجيل لقاء الموردة سلاح ذو حدين صحيح انه سيبعد اللاعبين من الاصابات
لكنه ايضا كان سيعطي فرصة للمزيد من التجهيز و الاحتكاك
اختيار استاذنا حافظ خوجلي لقناة المريخ صادف أهله و الأمنيات بالتوفيق و مساندة كل المريخاب
لان هذا المشروع سيجد حربا طالما انها فكرة هذا المجلس المغضوب عليه مهما فعل (من البعض)
جماهير المريخ عاقلة و عارفة كل شئ و تعرف ان المهم الآن مباراة مولودية و ستفوت الفرصة على من يريدون بث سموم الفرقة و الخلاف..
تدوينة : كوستي فيها مظاهرات؟
و يظل المريخ الحاضر و المستقبل و التاريخ رغم أنف الحاقدين و كيد الكائدين و مكر الماكرين.
و ما يضير البحر أمسى زاخرا إن رمى فيه غلام بحجر
لا للمخدرات
لا للتخريب
آخر قطرة : يا عوازلي إنتو جرتو!
اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و آله!
و هذه بصمتي.
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