ثم من؟؟؟.. بقلم نادر التوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(١)

تسخينة: و مهما تكن عند أمرئ من خليقة و إن خالها تخفى على الناس تعلم

ماذا يريد هؤلاء؟

و إلى متى يسدرون في غيهم؟؟

ما أن يلوح نجم الا شوهوه

و ما ان يبزغ حلم إلا وأدوه

ظاهرهم فيه الرحمة و باطنهم فيه العذاب

رحمة زايفة تدعى ان هدفها الاصلاح

و عذاب تسعر به نار حسدهم انفسهم اولا

حيث (لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله)

من أين يؤتى لهم بمجلس

و كل المجالس في نظرهم هواء و هراء؟

كيف السبيل إلى رضاهم و هم لا يرون في الوهاج شيئا جميلا؟؟؟

يتخيرون أسوا المواعيد لبث سمومهم و تقويض البنيان المرصوص

يحسبون أن تنميق عباراتهم و هندسة الفاظهم ستخدع من يقرأون لهم!

ربما.. كان هذا في الماضي

اما الآن و قد حصحص الحق فكلا

و حاشا

و هيهات و بعدا!

ما أتى مجلس إلا سلقوه و سلخوه و سحلوه

على الرغم من ان كل مجلس جديد يأت بالجديد المفيد (مع قصر اليد)

مجلس ود الحاج حفروا له و حفروا

حتى اذا صرح الرجل استلموا كلماته كصك ادانة

أتى بالجديد ففعل الترشيد و روض كل صاحب راس عنيد

و لكن:

لا ماء في الاستاد

اللاعبون مفلسون

المحترفون لم يستلموا حقوقهم

إلى آخر ذلك من (حفريات) و كلتشات

و بعده أتى ونسى و حاربوه أكثر

جاء بفكر وثاب و طرح جذاب

اجتذب الشركات و فعل دعم الأفراد و القروبات و اعاد اصدار الصحيفة و بادل من يختلفون معه الاحترام

ثم

لا ماء

…..

و الفلس يحيط بالنادي

و الحكومة لم تدعم ونسي

و الرجل يخرج من امام سطيف

ثم المراكشي فيفقد الابطال و التأهل لمجموعات الكونفدرالية في قمة قوة الزعيم

رغم انه نجح في التسجيلات باضافة عناصر مميزة و طموحة

ثم جاءت الانتخابات و توارى الكل

و تقدم سوداكال

و لانهم لا يعرفون أيفوز ام لا

فلم يبايعو و لم يناصبوا العداء و ظلوا بين بين

حتى اذا ما فاز الرجل

نظروا لجيبه

ككل رئيس

و ككل مجلس

و لما كان الرجل لديه بلاغات مثل رؤساء أندية أخرى يحكمون، فقد ظن و سولوا له انه سيخرج و يحكم و (يدفع)

بيد ان رياحه لم تأت بما يشتهي

حينها هاجموه و وصفوه بالسجين و المسجون

افلم تكونوا تعرفون حينما ترشح

و حينما تدافعت من ابناء المريخ الطعون؟

هل كنتم تعتقدون انه قادم من الحج او الأزهر؟

ثم لما لم يعجبكم هذا

قوضتم الديمقراطية

و تدخلت الحكومة

و ما كان يحق لها ان تتدخل

و تم تشكيل مجلس وفاقي

و توافق المجلس و اتفق وصفى النية لأجل المريخ

رغم انهم لو اصروا على حقهم لاطل شبح التجميد من جديد

و جاء محمد الشيخ لتذكرنا كثرة استقالاته و عوداته بسابقيه

فهل يا ترى يفعلون كل هذا لأجل جمال الوالي؟

يظهرون سوءات كل مجلس بينما يزجون بحسنات الوالي

و سيئاته عندهم مغفورة فيال سلبيتهم

الوالي لم يتقدم حين ترشح الناس

و استقال مرارا و تكرارا حين قدمه و زكاه الناس

و هو ايضا كما قال لي احد اصدقائه المقربين حينما سألته هل يفكر في العودة: كلا فالرجل (زهج و زهد)

و ما من شك أن الوالي قدم و بخاصة في البنيات التحتية و استجلاب النجوم (الذين لم يستفد منهم المريخ)

اما على مستوى فريق الكرة فقد سيطر الهلال على الممتاز

و حاول افريقيا

لكن بطل مانديلا لا يمثل الوصول للنهائي انجازا له مثل الآخرين..

و لكي يسمعك الناس يجب ان تكون عادلا في مدحك و قدحك

فالوالي اعطى لا ننكر

لكن له مثالب و مآخذ

و ما ظهور مطالبات اللاعبين و المدربين المتوالية الا بسببه

و ما تعرض المريخ لعقاب الفيفا الا بسببه

و في عهده حصل ما لم يفعله رئيس و لا مجلس قبله (بيع كاس السد) و لولا الخلاف لما عرف احد بهذا..

الوالي كان الداعم الاوحد و (الصراف الوالي) لانه اختار هذا

و من جاءوا من بعده فتحوا النفاجات للجمهور وللصفوة ليشاركوا باموالهم و اياديهم و افكارهم

الهذا يخش هؤلاء هذه المجالس؟؟

او في هذا ما يخيف ام ما يطمن على المريخ و مستقبل المريخ؟؟

المجلس الحالي يعمل في ظروف (مستحيلة)

و حق لكل مريخي مد يد العون

ان لم يكن بالمال فبالكلمة الطيبة

و المجلس أنجز مشروع (فضائية المريخ) و اذاعته بشراكة ذكية

و حقق نتائج جيدة عربيا

رغم انه اخفق ممتازيا و فرط في كاس في المتناول في الموسمين السابقين (الممتاز)

و حقق كاس السودان السابق

و حلحل مشكلات عدد كبير من اللاعبين المادية التي خلفتها المجالس السابقة..

(٢)

المريخ مواجه و مجابه بمباراة مصيرية

و قد ابلى حسنا في الذهاب في الجزائر

و أمامه خطوة لمواجهة النجم الساحلي

ثم الترقي للنهائي و حصد البطولة إن شاء الله

(إن تركوه)

و في البطولة حوافز ضخمة كلما ارتقى للامام

كما انها محفل تسويقي للاعبيه لدعم خزانة النادي

توقيتكم مرفوض

و غرضكم معلوم

و على المجلس و اللاعبين و الصفوة تفويت الفرصة على المتربصين..

و بالعضوية و صفاء النية يمكن ان تحل كل المشكلات و الديون

(٣)

في عهد ونسي عادت صحيفة المريخ اكثر ألقا

و عاد شغف الصفوة بها

غير أن بعض) ممن اوكل امرها اليهم فضلوا مصالحهم على مصالح الكيان

و الآن و كل المجالس بما فيها هذا تعاني من الهجوم المتواصل و تكسير المجاديف يجب أن تعود

و تباع بسعر اقل

و تنقل اخبار المريخ الحقيقية

و تنتقد المجلس بصدق للاصلاح لا للتشفي

و ستعود موردا ماليا ضخما و مدهشا

حتى في زمن الكساد هذا

و نحن جاهزون لنخرجها في ابهى حلة (و بالمجان) حتى تكون سيف المريخ ودرعه البتار بحق و حقيقة لكل من يتطاول..

تخريمة: اللهم أكفني شر أصدقائي، اما أعدائي فأنا كفيل بهم)

تسديدات

هم يعرفون انفسهم جيدا من هووا الاصطياد في المياه العكرة و هووا الوالي أكثر من المريخ و هووا في انظار جماهير المريخ..

تاجيل لقاء الموردة سلاح ذو حدين صحيح انه سيبعد اللاعبين من الاصابات

لكنه ايضا كان سيعطي فرصة للمزيد من التجهيز و الاحتكاك

اختيار استاذنا حافظ خوجلي لقناة المريخ صادف أهله و الأمنيات بالتوفيق و مساندة كل المريخاب

لان هذا المشروع سيجد حربا طالما انها فكرة هذا المجلس المغضوب عليه مهما فعل (من البعض)

جماهير المريخ عاقلة و عارفة كل شئ و تعرف ان المهم الآن مباراة مولودية و ستفوت الفرصة على من يريدون بث سموم الفرقة و الخلاف..

تدوينة : كوستي فيها مظاهرات؟

و يظل المريخ الحاضر و المستقبل و التاريخ رغم أنف الحاقدين و كيد الكائدين و مكر الماكرين.

و ما يضير البحر أمسى زاخرا إن رمى فيه غلام بحجر

لا للمخدرات

لا للتخريب

آخر قطرة : يا عوازلي إنتو جرتو!

اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و آله!

و هذه بصمتي.