السودان يرأس الجانب العربي في القمة العربية الأوربية بشرم الشيخ

أعلنت وزارة الخارجية عن مشاركة السودان في القمة العربية الأوربية المقرر عقدها نهاية فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية، مبينة أن الترتيبات والتحضيرات تجري الآن للإعداد لهذه القمة التاريخية.
وقال وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد بحسب (smc) إن القمة ستناقش مجمل العلاقات العربية والأوربية، مبيناً أن أعمال اللجان المتفرعة مستمرة للوصول لإتفاق كامل حول القضايا التي ستناقش في القمة، مشيراً إلى مشاركة السودان في الإجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب والأوربيين والذي عقد مؤخراً يأتي بإعتباره رئيساً للجانب العربي في دورته الحالية.
ودعا وزير الخارجية إلى دعم الجهود المشتركة بين الدول العربية وأوربا لمحاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومواجهة التحديات المشتركة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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