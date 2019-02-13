الهلال يسقط أمام نكانا بثنائية

خسر الهلال بهدف لهدفين أمام مضيفه نكانا الزامبي، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم بمدينة كيتوي، ضمن مباريات الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية، وتساوى الفريقين في النقاط 3 لكل، حيث تقدم وليد الشعلة بالهدف الأول للأزرق بتسديدة رائعة مستفيداً من تمريرة الكونغولي ادريسا أمبومبو، إلا أن نكانا نجح في التعادل في الدقيقة 13 عن طريق فردي الذي استفاد من تهاون الدفاع وفي الشوط الثاني وجد الأزرق أكثر من فرصة للتقدم إلا أن كل الفرص ضاعت بسبب التسرع من أمبومبو والشعلة وبشة الصغير ومن خطأ ثاني لدفاع الهلال وحارس جمال سالم تكمن القائد والتر من إضافة الهدف الثاني لفريقه الذي انهى عليه المباراة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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