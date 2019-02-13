تفاصيل مقتل شاب على يد سبعيني

كشفت تحريات شرطة شرق النيل عن تفاصيل سبعيني متهم بقتل شاب ضرباً بـ”البسطونة” بسبب منعهم من بيعهم المخدرات أمام منزله بمنطقة الشليخة بالمايقوما.

وقال المتحري نقيب شرطة عثمان محمد بمحكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي وليد حسن أمس أن الشاكيه تقدمت ببلاغ تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي، تسبيب الأذى الجسيم، قالت فيه إن المتهم قام بضرب ابنها مما سبب لها الأذى، الأذى الجسيم، وأن المجني عليه بعد ثلاثة أيام من الحادث فارق الحياة، وبموجب أورنيك (8) جنائي أًرسل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وأثبت أن سبب الوفاة ناتج من ارتجاج في المخ بسبب اصطدام الجسم بجسم صلب، وأنه بناء على شهادة الوفاة تم القبض على المتهم، وبالتحري معه بحسب صحيفة آخر لحظة أقر بضرب المجني عليه بـ(البسطون) ، بسبب أن المجني عليه وآخر كانا يبيعان “البنقو” قرب منزله، وطلب منهما الابتعاد من منزله، مما تسبب في وقوع نقاشات بينهما، على إثرها قام المتهم بضرب المجني عليه علي رأسه بالبسطون، ومن ثم توجه إلى منزله، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)