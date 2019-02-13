الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تفاصيل مقتل شاب على يد سبعيني

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

كشفت تحريات شرطة شرق النيل عن تفاصيل سبعيني متهم بقتل شاب ضرباً بـ”البسطونة” بسبب منعهم من بيعهم المخدرات أمام منزله بمنطقة الشليخة بالمايقوما.

وقال المتحري نقيب شرطة عثمان محمد بمحكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي وليد حسن أمس أن الشاكيه تقدمت ببلاغ تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي، تسبيب الأذى الجسيم، قالت فيه إن المتهم قام بضرب ابنها مما سبب لها الأذى، الأذى الجسيم، وأن المجني عليه بعد ثلاثة أيام من الحادث فارق الحياة، وبموجب أورنيك (8) جنائي أًرسل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وأثبت أن سبب الوفاة ناتج من ارتجاج في المخ بسبب اصطدام الجسم بجسم صلب، وأنه بناء على شهادة الوفاة تم القبض على المتهم، وبالتحري معه بحسب صحيفة آخر لحظة أقر بضرب المجني عليه بـ(البسطون) ، بسبب أن المجني عليه وآخر كانا يبيعان “البنقو” قرب منزله، وطلب منهما الابتعاد من منزله، مما تسبب في وقوع نقاشات بينهما، على إثرها قام المتهم بضرب المجني عليه علي رأسه بالبسطون، ومن ثم توجه إلى منزله، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مقتل شاب على يد سبعيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا