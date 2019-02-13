رئيس البرلمان يزور الميرغني

سجل رئيس الهيئة التشريعية القومية أ.د. إبراهيم أحمد عمر، برفقة سفير السودان بمصر زيارة لرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني بمنزله بمصر الجديدة.
وتناول اللقاء الذي حضره سفير السودان بمصر السفير عبدالمحمود عبدالحليم، وأعضاء السفارة، الأحوال بالسودان والأوضاع مع دولة جنوب السودان، وإمكانية تطوير العلاقات بين الخرطوم وجوبا وتوظيفها لصالح شعبي البلدين.
من جانبه، أعرب الميرغني بحسب الشروق – عن سعادته بزيارة الوفد له بمنزله، مشيداً بدور السفارة بمصر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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