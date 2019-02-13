الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلاً وينذر آخر في القدس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، منزلاً فلسطينياً في حي جبل المكبر جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص.
وقالت مصادر محلية في البلدة إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي برفقة جرافات تابعة للبلدية وقامت بهدم منزل ومحال تجارية مساحتها 120 متراً، بحجة البناء دون ترخيص ورمت محتوياته في العراء.
على صعيد متصل أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً من بلدة سلوان المجاورة بهدم منزله بحجة البناء دون ترخيص.
ويشهد هدم بيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة تصعيداً كبيراً، بعد تدمير 10 منازل في أحياء مختلفة من المدينة في فترة لا تتجاوز الأسبوع.
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