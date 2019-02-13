الميرغني: معالجة الأوضاع تحتاج للحكمة والحزم

وقال الميرغني لدى لقائه رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر بمقر إقامته بفيلا طيبة بمصر الجديدة، إن الحال في السودان يحتاج إلى أن يعالج بالحكمة والحزم، واستفسر الميرغني عمر عن حقيقة الاوضاع، وإطمأن الميرغني على العلاقة مع دولة الجنوب، وسير إنفاذ اتفاق السلام، واسترجع الميرغني ذكرى اتفاقه مع زعيم الحركة الشعبية جون قرنق . الموقع في نوفمبر 1988 والذي سمي باتفاقية (الميرغني قرنق) وقال (مضيناهم على وحدة السودان تراباً وشعباً) وقال: (نتمنى يعود الجنوب).
فيما أشار رئيس البرلمان إلى استمرار الاحتجاجات، وأكد أنها في انحسار بشكل كبير، وأن الأوضاع بالبلاد ليست بالصورة التي يتحدثون عنها، وأزجى الميرغني الشكر لرئيس البرلمان على تفقده له وانجاله الذين شهدوا اللقاء، وهم نائب رئيس الاتحادي الأصل جعفر الصادق، عبد الله، أحمد، ومحمد.
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