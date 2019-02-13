وزير الداخلية السوداني يقر بفشل السلطات في ادارة التتنوع

أقر وزير الداخلية السوداني، الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد بلال عثمان،بفشل السلطات المتعاقبة في ادارة التنوع مما ادى الى انفصال الجنوب وافضى الى حروب في كل اطراف البلاد .

ودعا بلال اليوم (الأربعاء) 13فبراير2019خلال حديثه في ورشة عقدها حزبه حول الوضع الاقتصادي الراهن، إلى ضرورة إفشاء التسامح لأنهم يواجهون موجة كراهية عارمة.

واضاف هناك موجة عامة من الكراهية تنتاب الشارع السوداني ، مقراً أن جيله من السياسيين فشلوا في إدارة التنوع وأنهم بسبب ذلك فقدوا ثلث البلاد، مما يحتم عليهم المحافظة على الجزء المتبقي.

وشدد الأمين العام للحزب الاتحادي على ضرورة الخروج ومحاورة جيل كامل بالاعتذار له بدءاً عن الإخفاق الذي لازمهم في تلك الفترة.

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وأقر أن جيل الآباء الآن لايعرف كيف يفكر أبنائه، مؤكدا ان الأصوات التي تهتف الآن في الشوارع محقة، ويجب الاستجابة إليها.

وطالب بلال، بضرورة إلغاء الإقصاء والتمكين، بيد أنه عاد وأشار إلى أن حزبه لن ينسلخ عن مسؤوليته الوطنية.

ويشهد السودان احتجاجات شبه متواصله تُطالب بإسقاط النظام ورحيل الحكومة القائمة منذ نوفمبر من العام الماضي.