استمرار المظاهرات ونقابات عمالية تُناصر حراك الشارع بوقفات احتجاجية

نفذ عاملون بشركات سودانية، يوم الأربعاء، وقفات سلمية لدعم الحراك الاحتجاجي في البلاد.

ووقف عاملون بمجموعة شركات “دال” في عدة مواقع تتبع للمجموعة لتأييد الحراك الشعبي الذي يقوده تجمع المهنيين السودانيين وهو كيان نقابي محسوب على المعارضة.

وتقترب احتجاجات السودان من دخول شهرها الثاني.

وحمل المتحجون لافتات تطالب بالحرية والتغيير، وإطلاق سراح المعتقلين.

ويأمل تجمع المهنيين من أن تقود تحركات العاملين في مرحلة لاحقة للإضراب الشامل.

وكان العاملون في “دال” أصدروا بياناً وصفوا فيه التجمع بأنه المُخلص للشعب السوداني من نظام الإنقاذ، وحثوا زملائهم على المشاركة في الوقفة.