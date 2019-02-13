الشيوعي: سنحاكم نظام البشير على جرائمه في حق الشعب السوداني

اخبار الخليج 365 365/ قال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، أن وحدة قوى المعارضة قضية إستراتجية، وأن النظام لايمكن إسقاطه إلا بتكوين جبهة جماهيرية عريضة.
وأضاف في مؤتمر صحافي للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، اليوم (الأربعاء) بدار حزب الأمة بامدرمان، اتفقنا على حكومة انتقالية مدتها (4) سنوات، وسنتوافق سويا على عقد مؤتمر دستوري لكيفية حكم السودان.
وقال الخطيب "كل من ارتكب جرم بحق الشعب السوداني وأضر بالوطن يجب أن يحاسب" مؤكداً " انه لا عفو هذه المرة".
وأضاف الخطيب سنعمل على إرجاع كل الأموال المنهوبة، والتي هربت خارج البلاد، وإعادة الأراضي التي باعتها الحكومة.
وأشار الخطيب إلى أن جهاز الأمن السوداني، اعتقل (17) من القيادات العليا في اللجنة المركزية العليا للحزب الشيوعي منذ بدء الحراك الشعبي.
ويشهد السودان احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير عن الحكم، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.
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