شداد: لجنة الاستئناف غير مختصة ببرمجة أو تأجيل المباريات التنافسية

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم حسب صحيفة الصدى أمس، تعميماً شمل توضيح البروفسير كمال حامد ابراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بخصوص مباراة الأمل عطبرة والهلال الأبيض في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم الانتقالي 2018/2019، والمقرر لها يوم الثلاثاء 12/2/2019 باستاد الخرطوم. وجاء النص على النحو التالي:

– أصدر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم توضيحاً أبان فيه، استناداً على المادة (61) من القواعد العامة لسنة 2004 تعديل 2014 والصادرة من الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم، والتي نصت على أن قرارات اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد فيما يتعلق بالبرمجة هو نهائي وغير قابل للاستئناف.

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– إن لجنة الاستئنافات ليست جهة مختصة في النظر بأي استئناف خاص بالبرمجة واللجنة الوحيدة التي لها حق مراجعة البرمجة أو تعديلها هي اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد. عليه فإن اللجنة المنظمة هي صاحبة القرار ببرمجة مباراة الأمل عطبرة والهلال الأبيض بتاريخ 12/2/2019 باستاد الخرطوم وهو القرار النهائي، إلا إذا شاءت اللجنة المنظمة غير ذلك.

– لكل ما تقدم فإن قرار السيد/ رئيس لجنة الاستئنافات المتعلق بالمباراة المعنية قرار منعدم، لأنه ليس بجهة الاختصاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)