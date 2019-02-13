أمسك التونسي إراد الزعفوري المدير الفني لفريق الهلال حسب صحيفة قوون، عن الإفصاح حول الخيارات الأساسية التي يود الدفع بها خلال مباراة اليوم ضد نكانا الزامبي في الكونفدرالية، ولم يحمل مران الفريق الأزرق أمس، أي إشارات حول الأسماء الأساسية التي سيراهن عليها الزعفوري، مفضلاً الاحتفاظ بها لنفسه على ألا يكشف عنها إلا في المحاضرة التي سيعقدها للاعبيه اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدير الفني للهلال يمسك عن خياراته الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.