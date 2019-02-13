شاهد.. ماذا يجري داخل مراكز الاعتقال السرية السودانية؟

نشر موقع "بي بي سي أفريقيا للوثائقيات الاستقصائية" مقطع فيديو التقطه احد السودانيين، لملثمين تابعين لقوات الأمن، يطاردون المحتجين ويوسعونهم ضربًا ويقتادونهم لمراكز اعتقال سرية.

ويظهر مقطع الفيديو، ما هي فرق الاعتقال هذه. وأين تقع مراكز الاعتقال؟، وماذا حدث خلف جدرانها؟.

ويتحدث إلي بعض شهود العيال الذين نجوا من التعذيب، خلال الاحتجاجات السودانية التي انطلقت يوم 19 ديسمبر العام الماضي.

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وعدد من هؤلاء المشاركين في الاحتجاجات تحدث عن مركز احتجاج يخشاه الكثيرون يطلق عليه اسم "الثلاجة" حيث تستخدم درجة الحرارة المنخفضة كوسيلة للتعذيب.