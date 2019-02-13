القبض على صحافية فلبينية على خلاف مع "دوتيريتي" بتهمة التشهير

ألقت السلطات الفلبينية القبض على ماريا ريسا، مدير تنفيذي لموقع رابلر الإخباري الفلبيني، اليوم الاربعاء، بتهمة التشهير، وهو الأحدث في سلسلة من القضايا القانونية ضد خصوم متصورين من الحكومة، حسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إنها حائز على جائزة في الصحافة، ومعروفة بتدقيقها الصارم للرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي.

وتتهم ماريا ريسا، المدير التنفيذي لموفع "رابلر" الإخباري، بتهمة التشهير الإلكتروني، بسبب مقالة نُشرت في العام 2012، ربطت بين رجل أعمال وقتل وتهريب البشر والمخدرات، نقلًا عن معلومات وردت في تقرير استخباراتي من وكالة غير محددة.

واقتاد ضباط مكتب التحقيقات الوطني، ريسا، من خلال مجموعة من وسائل الإعلام التي تدفقت إلى مكتب "رابلر"، في مانيلا، عندما انتشر خبر وصول الوكلاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت "ريسا"، للصحفيين: "يجب أن يعلم الناس أن الخط قد تم تجاوزه"، مضيفة أنها ستسعى للحصول على كفالة.