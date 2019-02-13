مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة بـ"كينيا"

لقى 5 أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة خفيفة فى مقاطعة (كيريشو) الواقعة غرب كينيا.
وذكرت الشرطة الكينية- وفقا لقناة (أفريكا نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- أن جميع ركاب الطائرة، وهم ثلاثة رجال وسيدتان، لقوا حتفهم جراء الحادث، إلا أنه لم يتم الإعلان بعد عن جنسيات القتلى.
وأضافت الشرطة أنها فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات تحطم الطائرة.
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