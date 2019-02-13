كيف ينظر الجيش لـ"تظاهرات السودان"؟ (تقرير)

عدة تصريحات خرجت من مسئولي الجيش السوداني خلال الفترة الماضية، كشفت عن رؤية رجال القوات المسلحة السودانية حول التظاهرات.

يذكر أن التظاهرات كانت انطلقت في 19 ديسمبر احتجاجاً على الأوضاع المعيشية واعتراضاً على رفع سعر الخبز 3 أضعاف، إلا أنها تحولت إلى مطالب سياسية برحيل النظام والحكومة، في حين أكد الرئيس السوداني أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، كما شدد الجيش مراراً أنه لن يسمح بانزلاق البلاد إلى الفوضى.

ففي نهاية يناير أعلن الجيش السوداني أنه لن يسمح بسقوط الدولة أو انزلاقها نحو المجهول وذلك بعد شهر من اندلاع مظاهرات شبه يومية تدعو إلى تنحي الرئيس السوداني عمر البشير، في حين دعا تجمع المهنيين وثلاثة تحالفات معارضة بالسودان إلى مسيرات اليوم الخميس صوب القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الرئيس.

وقال رئيس الأركان المشتركة للجيش الفريق أول كمال عبد المعروف -في لقاء مع ضباط الجيش من رتبتي العميد والعقيد أمس الأربعاء- إن القوات المسلحة "لن تسمح بسقوط الدولة أو تسليم البلاد إلى شذاذ الآفاق من قيادات الحركات المتمردة ووكلاء المنظمات المشبوهة في الخارج".

وأضاف المسؤول العسكري أن "الجيش لن يتوانى في التصدي لهم مهما كلفه ذلك من تضحيات حفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطنين".

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وخلال اللقاء نفسه، قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف إن "القوات المسلحة تعي تماما كل المخططات والسيناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد، عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية وسعي البعض لاستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها".

وشددت قيادة الجيش السوداني على تمسكها والتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على من أسمتهم بـ "المتربصين".

وفي آخر تصريحات مسئولي الجيش، شددت القوات المسلحة السودانية التأكيد على انحيازها التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

أكد قادة عسكريون بارزون التفاف القوات المسلحة حول قيادتها وحرصها على الالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات التي تريد جر البلاد إلى منزلق الفوضى، ودعو إلى أهمية التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة على المتربصين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

جاء ذلك خلال لقاء تنويري للضباط، في أكاديمية نميري العسكرية، الذي خاطبه الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع، والفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة والفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية.