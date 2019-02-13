المعارضة السودانية: حكومة البشير فقدت شرعيتها ولا تراجع عن الثورة

قالت القوى الموقعة على إعلان (الحرية والتغيير) في السودان، أنه لأعوده ولا تراجع عن الحراك الثوري في الشارع، وأن حكومة البشير فاقدة للشرعية وباتت معزولة.

ووجهت في بيان اليوم (الأربعاء) نداءاً إلى القوات النظامية إلى الانحياز لخيار الشعب السوداني، وحقن دماء السودانيين.

والقوى الموقعة إلى إعلان الحرية والتغيير هي تجمع المهنيين السودانيين، وتحالفي نداء السودان وقوى الإجماع الوطني، التي تضم الأحزاب المعارضة.

ودعت قوى المعارضة السودانية، المجتمع الدولي، إلى إدانة الانتهاكات التي تقوم بها السلطات ضد المتظاهرين العزل.

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وأكدت أن الثورة لن تعود دون تحقيق غاياتها، ولإمكان لأي حلول تسعى للإبقاء على النظام الفاسد.

وأضافت أن ثورة ديسمبر ستستمر حتى تحقق أهداف الشعب السوداني في إسقاط هذا النظام وتصفية مؤسساته الشمولية وإيقاف الحرب عبر سلام عادل.

وشددت على أن إعلان الحرية والتغيير مرجع رئيسي للكيانات المهنية والقوى السياسية لوحدة الصف السوداني، وأعلنت ترحيبها بكل الجهود والمبادرات الوطنية الخالصة التي تعمل من أجل إسقاط النظام.