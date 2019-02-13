مفاجأة.. إنتر ميلان يسحب شارة القيادة من إيكاردي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عبر صفحته الرسمية، سحب شارة قيادة الفريق من الأرجنتيني ماورو إيكاردي بقرار مفاجئ للجميع اليوم الأربعاء. وأكد موقع فوتبول إيطاليا، أن إدارة نادي الإنتر قررت سحب شارة القيادة من ماورو إيكاردي ومنحها للحارس الحالي سمير هاندانوفيتش في حدث غير متوقع. وتأتي خطوة سحب شارة القيادة من المهاجم إيكاردي بعد شائعات عن اقترابه من الرحيل عن الفريق بعد سلسلة من المفاوضات الغير ناجحة حول تمديد عقده مع الإنتر.

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