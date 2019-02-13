براءة كرستيانو رونالدو

برأ فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق من سيناريو خيانة ريال مدريد الإسباني عندما انتقل إلى السيدة العجوز.

وأكد باراتيسي لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن أول حوار أجراه مع خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، بشأن انتقال اللاعب إلى يوفي، كان عقب مباراة الأخير مع ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

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وأوضح باراتيسي، أنه ظن في البداية أن ما يقوله مينديز مجرد مزحة، قبل أن يقابله مرة أخرى ويوضح وكيل رونالدو راتب اللاعب وقيمة الانتقال، من أجل أن يوافق الدون وريال مدريد على إتمام الصفقة.

ونفى باراتيسي الكثير من التقارير التي أشارت إلى أن رونالدو حدد وجهته الجديدة في مطلع عام 2018، وقبل مباراة يوفنتوس والريال في دوري الأبطال.