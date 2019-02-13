الفنانة العالمية ماريا كيري تخطف مدير أعمال مطرب سوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفق الفنان سامي المغربي خبراً في أحد قروبات “الواتساب” يُؤكِّد خلاله انتقال مدير أعماله الشاب مُصطفى حلواني للعمل كمديرٍ أعمال للفنانة العالمية ماريا كيري، كَمَا قام المغربي بإرفاق صُورةٍ مع الخبر ظَهَرَ خلالها مدير أعماله مُرافقاً لكيري خلال زيارتها الأخيرة للمَملكة العربية السعودية. من جانبهم، تَسَاءلَ عددٌ من أعضاء القروب عن الكيفية التي انتقل بها حَلواني لتلك الوظيفة، فيما أشار البعض إلى أنّ حلواني شَابٌ طُموحٌ ويَسعى منذ سنوات لتأسيس تجربة إدارة أعمال عالمية، مُتّخذاً في ذلك مدير الأعمال الشهير جيجي لامارا كأنموذجٍ ومثلاً أعلى له. على ذات السياق، أكّدت مصادر مُقرّبة من سامي المغربي أنّ الخبر والصورة التي قام بإرفاقهما مُؤخّراً ما هي إلا مزحة ودعابة، مُشيرين إلى أنّ سامي أراد تسليط الضوء على وجه الشبه ما بين مدير أعماله حلواني ومدير أعمال ماريا كيري، وهو تبرير لم يدعمه المغربي أو ينفِه مِمّا عزّز صحة وجدية الخبر الذي قَام بإرفاقه، مِمّا تجدر الإشارة إليه أنّ مدير أعمال سامي المغربي مصطفى حلواني أثار قبل مدة جدلاً واسعاً بسبب عدم منحه إيصالات للراغبين في الارتباط بسامي المغربي، وهو ما جعل عدداً من الأُسر تُطالبه بتوفير إيصالات لحفظ حقوقهم، ليخرج سامي المغربي ويدعم مدير أعماله ويُؤكِّد أنّه لا يستعمل أيِّ إيصالات في التعاقد معه، وأن (كلمته) لوحدها تكفي.