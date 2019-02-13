الدولار يستقر عند أعلى سعر مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقرت التعاملات بأسعار العملات الاجنبية صباح اليوم الاربعاء عند اعلى مستوى وصلت اليه منذ مطلع فبراير الحالي مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود .

ووصل الدولار الي 66 جنيها للتعاملات النقدية .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاربعاء 13\02\2019م العملة الصرف مقابل الجنيه وفق موقع اخبار السودان

الدولار الامريكي 66.00 جنيه

الريال السعودي 17.50 جنيهاً

الدرهم الاماراتي 19.60جنيها

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