شيبوب ومؤمن عصام يقتحمان التشكيلة الرئيسية للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - شيبوب الخليج 365 : اقتحم اللاعبين مؤمن عصام وشيبوب تشكيلة الهلال لمباراة اليوم والتي جاءت على النحو التالي :جمال سالم في حراسة المرمي وبوي وايمانويل والسمؤال وفارس عبد الله في الدفاع وديارا وشيبوب ومؤمن عصام في الوسط والثلاثي الشعلة وبشه الصغير وامبوبو في الهجوم.

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