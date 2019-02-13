هلال الأبيض يكشف تفاصيل جديدة حول أحداث مباراته ضد الأمل وتعليقها

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال نادي هلال الأبيض إن هناك ايادٍ خفية تعبث بمباراتهم المبرمجة امام الامل عطبرة.. وانتقد نائب رئيس القطاع الرياضي بالتبلدي قرار تعليق المباراة الصادر من لجنة المسابقات.
وقال محمد عبيد ان ما جرى بشأن برمجة مباراتهم امام الامل عطبرة غير مقبول، مشيراً إلى ان ناديه دفع ثمن الخلاف بين اتحاد الكرة ونادي الامل عطبرة، وعوقب في “ازمة لا ناقة له فيها ولا جمل”.
واضاف محمد عبيد “ان كان البعض يعتقد بان نادي الامل عطبرة، مظلوم فنحن تضررنا اكثر منه بسبب القرارات الاخيرة”.
وأشار محمد عبيد إلى ان ناديه ذهب إلى عطبرة لاداء المباراة حسب الموعد المضروب مسبقاً، وتم الغاؤها وحضر إلى الخرطوم وفق البرمجة المعلنة وتم التعليق بصورة مفاجئة قبل ساعات من اللقاء”.
وقطع محمد عبيد بان ادارة ناديه تترقب قرار لجان الاتحاد الحاسم بشأن المباراة غداً، لافتاً النظر إلى انهم تضرروا وصرفوا مبالغ مالية كبيرة نظير الاستعداد لهذه المواجهة.
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