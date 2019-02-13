فنانة مصرية تصوّر فيديو كليب للأغنية السودانية (حبيبي تعال نتلم)

شهاب محمد - الخرطوم - فنانة شهيرة

الخليج 365 :

طرحت الفنانة الشابة المصرية النوبية مرام محمد، الأغنية السودانية الشهيرة “حبيبي تعال نتلم”، على طريقة الفيديو كليب. وصور الفيديو في مدينة أسوان، وتم تنفيذ الأغنية بالسلم الخماسي، المعروف في السودان.

وبحسب مشاهدة محررة كوش نيوز ذكرت مرام سابقاً في لقاء تلفزيوني: إن الأغنية كانت أحد أسباب شهرتها في مصر، وعدد من الدول العربية، وأضافت: “أنا كنت بهظر لمن غنيت الأغنية السودانية، لكنها لاقت قبولاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي في السودان”.