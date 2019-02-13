من أقوالي !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> مقولة أولى..

> لا تحدثني عن الدين..

> ولكن دعني أراه في أفعالك..

> مقولة ثانية..

> قال منصور خالد إن غالب ساسة بلادنا انتهازيين..وبلا أخلاق..

> الآن أدركت كم كان مؤدباً..

> مقولة ثالثة..

> بقدر ما تحتشم المرأة..تزداد جمالاً..

> وبقدر ما تتعرى..تزداد ابتذالاً..

> مقولة رابعة..

> أعلمني من تصادق من الناس أقول لك من أنت..

> وأعلمني من يصادق رئيس بلدك من الرؤساء أقول لك من هو..

> مقولة خامسة..

> لا يغتر بتهافت الناس عليه – وهو ذو مال – إلا جاهل..

> ولا يغتر بهتاف الناس له – وهو ذو منصب – إلا أجهل..

> وما أوثق الصلة بين الهتاف والتهافت..

> مقولة سادسة..

> ليس قوياً من ينتهج منطق القوة..

> وإنما القوي من ينتهج قوة المنطق..

> مقولة سابعة..

> ثلاثة لا تصدقهم:

> من يُحدثك وهو يُكثر- بلا داعٍ – من الحلف والقسم..

> ومن يحدثك وهو يتجنب النظر إلى عينيك..

> ومن يحدثك وهو يستهل حديثه بمفردة حقيقةً؛ بالتنوين..

> مقولة ثامنة..

> من يفرح بمنصب سياسي، فقد أضاع المنصب..

> ومن يستسهل قيم الدين- والأخلاق- من أجل البقاء فيه فقد أضاع نفسه..

> مقولة تاسعة..

> تجنب المرأة التي لا تتجنب الرجال؛ حياءً..

> فالحياء ساتر أنثوي؛ إن انهار انكشفت عورات المرأة الخُلقية..

> مقولة عاشرة..

> الديمقراطية أفضل ما بلغته تجارب البشر السياسية..

> ويكفي دليلاً على ذلك أن الرئيس فيها لا يخشى غدراً..ولا ثورةً..ولا انقلاباً..

> ولا يخشى يوم الحساب؛ الدنيوي..

> مقولة حادية عشرة..

> من يهنأ بالنوم هو من ضميره مستيقظ..

> وقد يهنأ بالنوم – أيضاً – من ضميره نائمٌ…جداً..

> مقولة ثانية عشرة..

> الرجل يكون رقيقاً جداً مع المرأة..

> متى ما كانت غير زوجته..

> مقولة ثالثة عشرة..

> نظلم الحمار حين نصفه بالغباء..

> فالغبي – حقاً – هو الإنسان الذي يصر على تكرار تجاربه الفاشلة..

> ثم لا يتعلم منها كالحمار..

> مقولة رابعة عشرة..

> عبارة الرئيس السابق لا مكان لها من الإعراب السياسي بعالمنا الشمولي..

> فإما مخلوع هو..

> وإما مات على الكرسي..

> مقولة خامسة عشرة..

> تنتصر إسرائيل على حكام العرب سلماً..هذه الأيام..

> بعد أن كانت قد انتصرت عليهم حرباً..

> أما هم، فلا يجيدون الانتصار سوى على عدو واحد..

> هو شعوبهم !!.