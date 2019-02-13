الهلال يتحدى نكانا في مواجهة نارية رغم الأمطار

يتطلع الهلال لتحقيق انتصاره الثاني في المجموعات بمسابقة الكونفدرالية عندما يحل في الثالثة من عصر اليوم ضيفاً على نكانا الزامبي في مواجهة لحساب الجولة الثانية بملعب كيتوي.

واقع الفريقين يفرض على كلاهما تحقيق الفوز، نكانا صاحب الأرض والجمهور يسعى جاهداً لوضع أول ثلاث نقاط في رصيده بعد أن خسر الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي، أما الهلال فيأمل جاهداً الوصول إلى النقطة رقم “6” في البطولة مستهدفاً الفوز وعلى أسوأ الفروض الخروج بالتعادل، وكان الأزرق قد وصل مدينة كيتوي حسب صحيفة قوون أمس الأول، ونفذ تدريبه الختامي على ملعب المباراة وسط هطول أمطار غزيرة.. دوافع ورغبة الفريقين في الفوز من شأنها أن تجعل مباراة اليوم نارية بين الطرفين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)