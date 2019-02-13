تعليق مباراة الأمل عطبرة وهلال التبلدي للمرة الثانية

أصدرت لجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد السوداني لكرة القدم أمس، قراراً قضى بتأجيل مباراة الأمل عطبرة والهلال الأبيض من مساء أمس، إلى ما بعد الفصل في الاستئناف المقدم من نادي الأمل عطبرة.

وقال المهندس الفاتح باني نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات حسب صحيفة قوون، بأن لجنته ملزمة تماماً بقرار الاستئنافات، جاء ذلك بحضور الأستاذ مأمون بشارة مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني للكرة ونحمد تاج السر الأمين العام لنادي الأمل عطبرة ووضاح السعيد وعمر محمد رزق الله من نادي الهلال الأبيض، وسيتم تحديد موعد المباراة لاحقاً بعد اجتماع لجنة الاستئنافات ظهر اليوم للنظر في استئناف الفهود.

وخاطب الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم الجهات المعنية (نادي الأمل عطبرة وهلال التبلدي والاتحاد المحلي لكرة القدم بالعطبرة والأبيض) مشيراً في خطابه إلى تعليق المواجهة للفريقين إلى حين إشعار آخر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)