مفاجأة واحدة في تشكيلة الهلال لنكانا

أعلن التونسي اراد الزعفوري، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي سيدفع به عصر اليوم أمام نكانا الزامبي في الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية، وشهدت التشكيلة مشاركة لاعب الوسط الشاب مؤمن عصام كمفاجأة من الزعفوري لمدرب نكانا، وتتكون من جمال سالم في حراسة المرمى، السموأل ميرغني، عبداللطيف بوي (كابتن)، النيجيري ايمانويل وفارس عبدالله في الدفاع وفي الوسط يلعب كل من المالي بوبكر ديارا، مؤمن عصام وشرف الدين شيبوب ويقود الهجوم الثلاثي، بشة الصغير، وليد الشعلة والكونغولي ادريسا أمبومبو. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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