الكاف يوقع غرامة مالية على الهلال (30) ألف دولار

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) حسب صحيفة قوون يؤكد فيه فرض لجنة الانضباط التابعة له غرامة مالية على نادي الهلال الخرطوم قيمتها (30) ألف دولار، بسبب أحداث مباراة الفريق ضد الأفريقي التونسي يوم 23 ديسمبر 2018م في رابطة الأندية الأفريقية أبطال الدوري وجاء تفصيل الغرامة على النحو التالي: (10) آلاف دولار بسبب قذف الملعب بالألعاب النارية والشماريخ والحجار. (10) آلاف دولار بسبب قذف قارورات المياه في الملعب. Advertisements (10) آلاف جنيه بسبب عدم توفير الحماية الكافية. هذا وأكد الخطاب أن السداد يجب أن يتم خلال (60) يوماً من تاريخ صدور قرار الكاف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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