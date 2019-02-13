نشطاء سودانيين بوسائل التواصل الاجتماعي : هديتنا (للحبيبة) بعيد الحب (كمامة)

قال نشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي أن هديتهم (للحبيبة) في موكب 2/14، الخميس عيد الحب، عبارة عن “كمامة” تقيها من الغاز المسيل للدموع.
وفي ذات السياق دعت المذيعة السودانية بقناة العربية رفيدة ياسين، الشباب والشابات بأن يعبروا بعيد الحب غداً الخميس، بالمظاهرات. وقالت بحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 عبر حسابها الرسمي بفيسبوك: (هل هناك ما هو أعظم من حبيب ثائر بالفطرة؟؟!! .. يا جماعة الحب في حد ذاته ثورة أصلا.. تموكبوا وحبوا بعض بتوقيت الشوق الساعة ثورة ونص).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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