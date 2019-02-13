البشير : 2019 عام السلام وإسكات البندقية نهائيا

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن العام 2019 سيكون عام السلام، وإسكات البندقية بصورة نهائية في البلاد.

وأضاف لدى مخاطبته قوات الدفاع الشعبي، اليوم (الأربعاء) بالخرطوم، هنالك إرادة قوية لإكمال عملية السلام في كل ربوع السودان.

وقال البشير ، اليوم نواجه حرب نفسية أثرت كثيرا على الشباب، نحتاج إلى تصميم برامج للشباب لحمايتهم من التدخلات الخارجية والتأثير السالب.

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وتابع: نفس الوسائط التي تستخدم للهدم، نستخدمها لبناء الشخصية السودانية، ورتق النسيج الاجتماعي.

وقال البشير أن دور الدفاع الشعبي لاينتهي، وكان لها دور رائد لتثبيت وبناء السلام، وتابع: وهو مؤسسة جهادية تربوية ودعوية وخدمية واجتماعية تخدم الشعب السوداني في كل المجالات.