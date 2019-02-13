إخضاع (23) ألف طالب لدراسة حول الالحاد بالخرطوم

قال رئيس مجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالخرطوم، جابر عويشة، إنهم الجهة الوحيدة التي أجرت دراسة علمية استغرقت 10 شهور مع مراكز وجامعات تمت وسط 11 جامعة لـ23 ألف طالب وفق منهج علمي أوضحت حتى الآن أنه لا توجد ظاهرة اسمها الحاد بالولاية.

وتابع "لكن هناك مؤشرات لكن أقل من 1%".

وأضاف غويشة "هناك مؤشرات تقود إلى أن هناك تراجعا حول الاستمساك بثوابت الدين حول الاقتصاد وحول الشرائع كاشفاً عن التوسع في الدراسة خارج الخرطوم.

ونوه إن الواقع الآن والممارسة والسجلات الموجودة تؤكد أن ظاهرة الغلو والتطرف في انحسار كاشفا عن أن 80% من الشباب الذين تمت محاورتهم تراجعوا، مبيناً أن معظم الشباب الذين تبنوا هذه الظاهرة أتوا من خارج السودان.

وكشف عن تشكيل لجنة علمية لدراسة واقع الطلاب وصياغة منهج الآن في مرحلة الطباعة إضافة إلى أن هناك برامج، وقال إن الخطاب الدعوي يشكل هاجسا.

وأضاف قائلا: "نحن نرى أن هناك تشددا لذا نعمل على مراجعة الخطاب فضلا عن عمل لجنة من الجهات الجامعية لتأسيس منهج للخطاب إضافة لعمل دورات تدريبية للأئمة ودورات متقدمة وأساسية وفكرية لخلق روح متنوعة في الولاية".

وأضاف: "لدينا 20% من الأئمة يتبعون للمجلس وهناك أئمة يتبعون للمساجد" مشيرا إلى أن من أهم أولويات المجلس متابعة الخطاب الدعوي وتوحيد أهل القبلة وتدريب الأئمة والتوجه نحو الريف.