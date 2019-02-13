إخضاع (23) ألف طالب لدراسة حول الالحاد بالخرطوم

وتابع "لكن هناك مؤشرات لكن أقل من 1%".
وأضاف غويشة "هناك مؤشرات تقود إلى أن هناك تراجعا حول الاستمساك بثوابت الدين حول الاقتصاد وحول الشرائع كاشفاً عن التوسع في الدراسة خارج الخرطوم.
ونوه إن الواقع الآن والممارسة والسجلات الموجودة تؤكد أن ظاهرة الغلو والتطرف في انحسار كاشفا عن أن 80% من الشباب الذين تمت محاورتهم تراجعوا، مبيناً أن معظم الشباب الذين تبنوا هذه الظاهرة أتوا من خارج السودان.
وكشف عن تشكيل لجنة علمية لدراسة واقع الطلاب وصياغة منهج الآن في مرحلة الطباعة إضافة إلى أن هناك برامج، وقال إن الخطاب الدعوي يشكل هاجسا.
وأضاف قائلا: "نحن نرى أن هناك تشددا لذا نعمل على مراجعة الخطاب فضلا عن عمل لجنة من الجهات الجامعية لتأسيس منهج للخطاب إضافة لعمل دورات تدريبية للأئمة ودورات متقدمة وأساسية وفكرية لخلق روح متنوعة في الولاية".وأضاف: "لدينا 20% من الأئمة يتبعون للمجلس وهناك أئمة يتبعون للمساجد" مشيرا إلى أن من أهم أولويات المجلس متابعة الخطاب الدعوي وتوحيد أهل القبلة وتدريب الأئمة والتوجه نحو الريف.
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