تعليق ناصر الخليفي على سقوط مانشستر يونايتد

وقال الخليفي في تصريحاته التي نقلتها مجلة فرانس فوتبول: نحن سعداء للغاية ، فخورين بالفريق والمدرب والجماهير.
وأضاف: إنها أمسية ساحرة ، إنها مثالية ، لم يكن الأمر سهلاً مع الإصابات (نيمار ، كافاني) لكن لدينا لاعبين رائعين ، فريق رائع ، المباراة مثالية الليلة ، لدينا شخصية ، لأنه ليس من السهل اللعب هنا ، مانشستر يونايتد هو أفضل فريق في العالم. لكن من حيث الروح المعنوية ، كنا في القمة.
وتابع: هذا هو باريس سان جيرمان الذي نريد رؤيته دائماً، أنا سعيد جداً للأداء الذي قدمه الفريق في مرحلة الذهاب ولدينا الكثير لنقدمه في البطولة.
وأتم: لعبنا 90 دقيقة ، هناك شوط ثاني في ملعبنا ، لا أعتقد أننا تأهلنا بالفعل ، يجب أن نفوز في ملعبنا يوم 6 مارس.
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