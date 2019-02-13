تحذيرات من ارتفاع الهجرة فى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى

حذّرت مؤسسة فكرية رائدة من أن الهجرة سترتفع إلى مستوى قياسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم تقم رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتشديد خططها للسيطرة الجديدة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أنّه سوف ترتفع أعداد القادمين إلى بريطانيا لأكثر من 700000 في السنة في إطار مقترحات وزارة الداخلية الحالية- 160،000 من الاتحاد الأوروبي و 550،000 من أماكن أخرى، وقالت منظمة مراقبة الهجرة بالمملكة المتحدة، إنّ الأعداد السابقة وصلت إلى 652،000 خلال 12 شهرًا حتى يونيو 2016.

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وقال اللورد جرين من ديدينجتون، رئيس مصلحة الهجرة: "إنّ الذين يرغبون في خفض الهجرة سيزداد غضبهم إذا كانت نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي زيادة الهجرة بدلاً من تخفيضها، لذا تحتاج الحكومة إلى إعادة التفكير في هذا الأمر وقريبًا ".

وفي تقريرها، تقول مؤسسة الأبحاث إن القفزة في الهجرة ستأتي في المقام الأول بسبب وجود حواجز أقل بكثير أمام العمال ذوي المهارات المتوسطة.