"موديز" تتوقع مخاطر مالية بأوروبا بسبب زيادة التخلف عن سداد الدين

تتوقع وكالة التصنيف موديز، اليوم الأربعاء، بدء ارتفاع معدل التخلف عن السداد في أوروبا هذا العام، وأن نسبة الاسترداد من قبل المستثمرين سوف تنخفض في المستقبل، مما قد يؤثر على الاستقرار المالي منطقة اليورو.

ووفقاً لوكالة "افى" الإسبانية، أنّه تمّ الإعلان عن ذلك من قبل نائب رئيس إستراتيجية الائتمان في وكالة موديز، جورج رودريجيز، خلال المؤتمر السنوي للكيان الذي عقد يوم الأربعاء في مدريد حول الاتجاهات الائتمانية في أوروبا.

وتشعر وكالة التصنيف بالقلق إزاء الزيادة في عدد مصدري الديون الأوروبية، ووضعت التصنيف عند "بى أو أقل"، الذى كان أمراً استثنائياً، ولكنه الأنّ أصبح العادى.

وقال رودريجيز: "هذا يقلقنا لأن هذه التصنيفات كانت تاريخياً عالية نسبياً، وبالتالي، فإن حوالي 3% من الشركات ذات التصنيف "بى" تتكبد عدم الدفع في سنة واحدة، و 10% في ثلاث سنوات و 15% في خمس سنوات".