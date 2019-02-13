مؤتمر صحفي بفرنسا واضراب موظفي بنك الخرطوم

نفذ العشرات من الموظفين والعاملين ببنك الخرطوم اليوم صباح اليوم 13 فبراير 2019م اضرابا عن العمل تنديداً بالقتل والتنكيل وقمع المتظاهرين حسب ما ورد في بيان لتجمع المهنيين السودانين.

وفي الاثناء اقام المركز الاروبي السوداني لدراسات السلام و تنسيقيه دعم الثوره السودانيه وصحفيون بلا حدود و صحيفة سودان تربيونمؤتمر صحفي مشترك لدعم الثورة السودانية بفرنسا -باريس

كما نفذ وقفات احتجاجية في كل من:

Advertisements

- شركة دال الهندسية

- مصنع سيقا للغلال

- المنطقة الحرة - قري