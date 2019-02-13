نفذ العشرات من الموظفين والعاملين ببنك الخرطوم اليوم صباح اليوم 13 فبراير 2019م اضرابا عن العمل تنديداً بالقتل والتنكيل وقمع المتظاهرين حسب ما ورد في بيان لتجمع المهنيين السودانين.
وفي الاثناء اقام المركز الاروبي السوداني لدراسات السلام و تنسيقيه دعم الثوره السودانيه وصحفيون بلا حدود و صحيفة سودان تربيونمؤتمر صحفي مشترك لدعم الثورة السودانية بفرنسا -باريس
كما نفذ وقفات احتجاجية في كل من:
- شركة دال الهندسية
- مصنع سيقا للغلال
- المنطقة الحرة - قري
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي بفرنسا واضراب موظفي بنك الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.