السُّلطات بجنوب دارفور تطلق سراح صحفي بعد سجنه بموجب قانون الطواريء

أطلقت السلطات الأمنية بولاية جنوب دارفور اليوم الأربعاء، سراح الصحفي آدم مهدي، بعد نحو أسبوعين من سجنه بموجب قانون الطواريء، دون أن توجه له تهمة أي تهمة.

وكانت السلطات اعتقلت مهدي من مكتب وكالة الأنباء السودانية فرع نيالا,ويرجح البعض ان اطلاق سراح الصحفيين بجنوب دارفور اتت بعد اجتماع اسر المعتقلين بوالي الولاية الذي وعد باطلاق سراحهم .